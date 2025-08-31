Динамо розтрощило Полісся (4:1) у 4 турі чемпіонату України. Відео голів та огляд матчу – на "Футбол 24".

Рахунок у матчі відкрило Полісся: на лівому фланзі Назаренко від Михайліченка повернув м’яч назад, партнер виконав подачу на дальню штангу, де Гуцуляк головою скинув, а Йосефі точно замкнув.

Динамо знищило Полісся – новачок збірної фєерить після виклику Реброва, дубль Буяльського, Герреро забив, дебют Велетня

Проте далі забивало лише Динамо. Спочатку Кудрик у власному штрафному подарував м’яч Герреро, який без вагань розстріляв ворота. На екваторі першого тайму кияни отримали пенальті, який реалізував Буяльський, а перед перервою він же завершив атаку у центрі штрафного після передачі Волошина з правого флангу.

У другому таймі Динамо продовжило домінувати: Караваєв закинув м’яч на правий фланг Волошину, який увійшов у штрафний та низом пробив у дальній кут. У підсумку кияни святкували впевнену перемогу з рахунком 4:1.

