Центральна дуель команд з найвищими амбіціями. Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Полісся на "Футбол 24", стартує о 15:30 за Києвом. Обидві команди в четвер зіграли єврокубкові поєдинкові, тож отримали серйозне навантаження, враховуючи виснажливі поїздки автобусами за межі країни. Динамо перемогло Маккабі, але вилетіло в Лігу конференцій. Полісся змусило Фіорентину боятися, проте за останні 15 хвилин втратило не лише перемогу, а й нічию. Команді Ротаня після двох невдач в УПЛ відступати нікуди. Кияни теж не хочуть давати шанс Шахтарю. Де дивитися матч Динамо – Полісся онлайн? Гру транслюють телеканал "2+2", а також UPL.TV, доступний на платформах MEGOGO, і Київстар ТБ.

Динамо – Полісся: анонс і прогноз на матч УПЛ