Центральна дуель команд з найвищими амбіціями. Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Полісся на "Футбол 24", стартував о 15:30 за Києвом. Обидві команди в четвер зіграли єврокубкові поєдинкові, тож отримали серйозне навантаження, враховуючи виснажливі поїздки автобусами за межі країни. Динамо перемогло Маккабі, але Полісся драматичною поразкою від Фіорентини (2:3) принесло значно більше позитивних емоцій.

Динамо – Полісся: онлайн-трансляція матчу УПЛ – Шовковський здивував у центральній битві туру (ВІДЕО)

Гості забили швидкий м'яч. Караваєв обрізався в центрі, Біловар допрацював, але на ауті Михайліченко п'яточкою поміж ніг Волошину відкотив під вільну подачу Назаренку, Вівчаренко програв Гуцуляку повітря, Йосефі скористався тим, що Яцик ловив гав на куті воротарського. Так не має права грати півзахисник, який хоче отримати більше шансів на основу. Біловар необачно йде вперше, його легко накриває зграя з 3-4 людей у зеленому. Назаренко знову знаходить своїм прострілом партнера в ударній позиції, але Йосефі блокують. Йде атаку другим темпом, яку Гайдучик не встигає замкнути після подачі з правого кута.

Михайленко несподівано вже на 9 хвилині сходить з поля. Ніби не помітно якоїсь травми, хіба що по гримасі на обличчі Миколи можна вловити якийсь дискомфорт. Бражко вийшов, намагається Динамо пресингувати високо, але Полісся легко розбиває. Аж до моменту, коли Кудрик не розрахував геометрію. Довго, секунд 20 стоїть воротар "вовків" з м'ячем і чекає, поки його не почнуть пресингувати. Герреро підбігає і спритно перекриває лінію передачі. Ну, щось подібне могло статися вже з Фіорентиною. Панамець легко перехопив і прошив кіпера. Подяки за такий подарунок не буде.

Гуцуляк на рівному місці хитає Яцика у штрафному й обводить Нещерета. Руслан не менш ефектно витягується у струнку, засмучуючи вінгера збірної України. Сміливо бере гру на себе Біловар – дальніми передачами та ривками з м'ячем. А ось і досвід Караваєва. Тільки Олександр у тому скупченні футболістів міг наважитися віддати між лініями у дрібний коридорчик. Волошин прокинув собі на хід, Чоботенко злегка підштовхнув, але це відбувалося на швидкості. Романов поставив пенальті, Буяльський легко реалізував. До слова, в матчі проти Маккабі за подібні дії проти того ж Назара судді 11-метровий не дали.

Герреро випускає Чоботенка на подачі кутового – снаряд якимсь дивом не пірнає під ліву стійку. Після цього Полісся зовсім знітилося. Повністю контролювали гру, пропустили 2 голи після безглуздих помилок і вже не здатні тримати удар. Чергова обрізка вже в центрі поля (Чоботенко недбало віддав, Бабенко не чекав). Бражко перехопив, Герреро розігнав, а Волошин відірвався й прострілив. Буяльський в дотик забив без будь-яких проблем, оформивши дубль! Бражко перехопив і закинув просто на удачу вперед. Герреро знищує Чоботенка ще й на швидкості, відіграючи кілька метрів гандикапу. Тут уже Кудрик по-хокейному ногами рятує.

На старті другої половини знову відзначаємо перший пас Біловара, який опинився на правому фланзі. Караваєв у дотик закидає на хід, перед Волошиним безкраї поля вільного простору. Пробігся і пробив з гострого кута, Герреро доклав уже за лінією порожніх воріт. Ось вам і заміна Ярмоленку. Волошин сьогодні після екстреного виклику від Реброва у збірну України: зароблений пенальті, асист і гол.

Велетень дебютує і відразу ж створює супермомент. Як Таллес там не влучив на дальній стійці, загадка. Міг бути гол імені двох джокерів, які вийшли на поле тільки за дві хвилини до цього. Ну коли вже навіть Ярмоленко втікає, то все погано з твоєю обороною. Чоботенко теж виставляв руки перед Андрієм, але Романов уже вирішив не добивати. На Сарапія, Назаренка та інших гравців, які лежать біля лави запасних, просто шкода дивитися. Такі погроми добивають насамперед психологічно. Полісся ще й програє 6 матч поспіль у всіх турнірах.

Волошин гатить крученим ударом у поперечку, Пономаренко на добиванні не так вдало. Полісся намагається контролювати м'яч, атакує, пробиває, але Динамо значно швидше думає, рухається і загострює. Куражаться кияни. Ярмоленко намагається перекинути воротаря здалеку. Корнійчук так віддавав назад, що ледь не забив Кудрику. Дубінчак націлений на удар. Феєричний старт Динамо: максимальні 12 очок за 4 тури (єдина така команда в нинішній УПЛ), 14:3 різниця голів. Полісся з 3 балами застрягає на 10 позиції – це вже практично перехідні матчі на виліт.

