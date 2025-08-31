Центральний матч туру Динамо проведе без свого головного бомбардира. Офіційно про трансфер Ваната у Жирону ще не повідомляли, але Владислав уже перебуває в Каталонії. Як показав досвід останніх ігор, кияни цілком можуть обійтись і без нього – після року поневірянь несподівано заграв Герреро.

Динамо готує великі зміни й уже дивує, український Зідан налякав Італію – Шапаренко в ролі Балотеллі, виліт з ЛЄ як план

Панамець ідеально вписався у фірмові динамівські атаки глибини. У серпні Едуардо забив два чистих голи й два скасованих (зокрема, у ворота ізраїльтян), а ще в його активі є асист. Непогано, як для 283 хвилин. Також останнім часом розбігався Волошин, який знову ж таки краще вписується в нинішні тактичні умови – він добре біжить у простір.

Красиві комбінації між лініями у "біло-синіх" останнім часом не працювали. Для єврокубків бракує кадрового потенціалу, а в УПЛ здебільшого випускали дублерів. Загалом, футбол Олександра Шовковського тріщить по швах за всіма аспектами – втім, атакувати глибину й працювати на контратаках Динамо вдається навіть на міжнародному рівні. Не без купи нюансів, але все ж.

Із позитиву можна відзначити активізацію Михайленка, якому в попередньому турі вдалося оформити гол+пас. Звісно, в суперниках був скромний Епіцентр, однак важливішим був новий принцип гри Миколи. Його перестали використовувати в ролі звичайного руйнівника й дозволили відкриватись на чужій третині. У щось схоже він грав під керівництвом нинішнього тренера Полісся, коли той очолював молодіжну збірну.

90% позитиву про Динамо можна говорити тільки в контексті УПЛ, де у киян все супер. Вони перемогли у всіх трьох турах – Верес здолали мінімально, а Рух з Епіцентром розгромили (5:1 і 4:1). Але чи будуть підопічні Олександра Шовковського такими ж крутими з опозицією рівня Полісся?

Ось тут вже виникають сумніви. Кияни дуже вразливі під високим пресингом, а також не здатні систематично знаходити й використовувати простір у середніх та низьких блоках. Із єдиноборствами останнім часом теж не все здорово. Полісся ж круто пресингує й сильно підготоване в фізичному плані. Оборона у житомирян зараз неідеальна, однак Верес з куди простішим складом зумів перекрити кисень Динамо в центрі.

Окрім пресингу, "вовки" мають ще два серйозних аргументи проти чемпіона. Перший – це дуже крута робота в контратаках. Вони не тільки дуже швидкі, а й різнобарвні. Є центрбеки з класною довгою передачею та з веденням. Є центрхави з класними вертикальними відкриваннями, є поліфункціональні нападники. Що найбільш важливо, Полісся дуже добре насичує зони завершення.

Динамівські захисники обороняються жахливо в усіх аспектах, тож підопічним Руслана Ротаня буде розгулятись. Одних тільки пасів кудись за спину центрбекам може бути достатньо – Пафос і Маккабі не дадуть збрехати. А Полісся, між іншим, у четвер перемагало Фіорентину до 78-ї хвилини.

Другою ефективною зброєю Полісся є потужні фланги. Вони ідеально накладаються на вразливості фулбеків Динамо. Особливо цікаво поглянути, чи зіграє новачок Велетень – теоретично йому ніщо не заважає вийти в основі.

У всій цій ідиліє виникає лишень одне питання – якщо ти такий сильний, то де перемоги? Полісся після виносу Санта-Коломи, Карпат і Пакша зазнало п'яти поразок поспіль, повторивши антирекорд квітня 2024 року. Окей, матчі з Фіорентиною можна винести за дужки, а в Угорщині розслабились після "домашніх" 3:0 – але що трапилось з Колосом і ЛНЗ?

Там "вовки" зазнали безапеляційних поразок. Вони створили мізерну кількість моментів, не забили жодного гола, а позаду припустилися чимало грубих помилок. Все це яскраво демонструє сирість оновленого Полісся. Руслан Ротань провів занадто мало часу з командою, що виливається у нестабільність – а значить сьогодні слід очікувати на веселий матч.

Кадрова ситуація

Травмовані: Торрес (під питанням), Рубчинський – Крушинський, Тейлор

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Динамо – Полісся

Динамо: Нещерет – Тимчик, Попов, Михавко, Дубінчак – Михайленко – Ярмоленко, Буяльський, Шапаренко, Кабаєв – Герреро

Полісся: Кудрик – Кравченко, Чоботенко, Бескоровайний, Михайліченко – Бабенко – Гуцуляк, Андрієвський, Лєднєв, Велетень – Філіппов

Прогноз "Футбол 24" – обидва заб'ють

Сьогодні можна очікувати на веселий футбол. Обидві команди мають проблеми в обороні й найбільш ефективні у вертикальному режимі – а особливо в контратаках. За великим рахунком, вони ефективні тільки в такому режимі. Спрогнозувати переможця в такій дуелі непросто.

Динамо помилятиметься під пресингом і на флангах, та і загалом існує спокуса вважати фаворитом Полісся. От тільки кияни досі здатні покарати за втрату концентрації або ж просто зіграти на класі – як у Рівному, коли чи не єдине недопрацювання блоку Вереса вилилось у гольову комбінацію Буяльського, Ярмоленка, Ваната й Шапаренка. А у житомирян з вольовими характеристиками зараз не все добре.

Важко сказати, чи проб'ють сьогодні тотал більше 2,5, однак ставка на "обидва" заб'ють повинна пройти.

