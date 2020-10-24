Динамо в перших шести турах УПЛ поразок не знало, однак подібне не раз траплялося і в епоху "сердець". Істинном показником прогресу при Мірчу Луческу стане відсутність поразок аж після семи турів – востаннє з киянами це траплялося у сезоні 2015/16. Втім, і без того навряд чи хтось посперечається з фактом покращення футболу "біло-синіх" при румунському тренері. Команда вийшла в ЛЧ, прибила Шахтар, Гент і АЗ, продемонструвала дуже перспективні тактичні ходи й стала цікавішою індивідуально – зокрема, знову розквітнув Шапаренко.

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Мірча Луческу намагається поставити футбол у високому темпі з довгою підготовкою атак за рахунок передач, при цьому намагаючись тримати міцний середній блок. Його підопічні якісно й обдумано просувають м'яч до штрафного, але у топ-матчах поєднання автобусу з володінням часто призводить до проблем – команда не дуже сильна в єдиноборствах і слабко виходить з-під інтенсивного пресингу. Кадрова криза, відсутність класу та досвіду у окремих виконавців погіршують ситуацію.

Втім, і у рядових поєдиноках УПЛ статистичні показники та контроль над грою з боку Динамо часто обвалюються на значні проміжки часу. Поки що ці негаразди можна списати на "дитячі хвороби" нового проекту, але така "відмазка" очок з Десною та Зорею вже не поверне. З Олександрію їх втрачати не можна, адже Шахтар, схоже, повернув тонус.

Підопічні Володимира Шарана у попередньому турі продемонстрували, що таке справжній коронавірусний футбол – втративши майже всю основу, олександрійці за тайм забили чотири голи Інгульцю (також втратив півкоманди), а по перерві пропустили тричі й дивом втратимали перемогу. Такі гойдалки мають свою логіку: через постійні кадрові проблеми тренери не можуть нормально готуватися до суперників, не здатні поставити складну систему гри й тому спрощують її – як наслідок, у топ-5 чемпіонатів гранди регулярно ганьбляться, а перестрілки стали нормою. Це сильно грає на руку серднячкам, тож Динамо з Олександрією варто бути дуже обережним.

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Якщо відійти від лірики й поглянути на результати "жовто-чорних", то маємо дуже цікавий сезон. Олександрія не грає внічию, зазнавши трьох поразок від середняків та від Миная, а в кожному переможному матчі забиває по чотири голи. Навіть у кубку підопічні Володимира Шарана забили чотири голи Інгульцю. Очевидно, що у матчі проти Динамо такої результативності вже не буде, але загалом все очевидно – команда Володимира Шарана має купу проблем з обороною та кадровою комплектацію, але у хорошому настрої здатна творити дива.

Кадрова ситуація

Динамо не можуть допомогти травмовані Бурда та Тимчик, однак інших втрат "біло-сині не знають. Існує велика вірогідність, що Мірча Луческу після Ювентуса піде на ротацію – зокрема повернувши на лівий фуланг оборони Миколенка – але навряд чи вона буде масштабною. На сьогоднішній матч також потрібні найсильніші виконавці.

Олександрії перед матчем проти Інгульця подавала різну інформацію – спочатку повідомляли про 27 інфікованих COVID-19, а потім заявили, що майже у всіх тести негативні. Хто повернувся до тренувань, у кого виявили пошкодження і чия участь під сумнівом, "жовто-чорні" традиційно не повідомляють, тож поки що можна бути впевненим тільки у тих футболістах, які вийшли з Інгульцем. Точно відомою є лише відсутність Банади та Лучкевича – обидва відбувають дискваліфікацію.

Орієнтовні склади на матч Динамо – Олександрія

Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Попов, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Буяльський, Де Пена – Вербіч

Олександрія: Борисенко – Бондаренко, Дубра, Бабогло – Пашаєв, Дудка, Мельник, Грицук, Мишенко – Устименко, Третьяков

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Кияни вже обпеклися на Десні та Зорі, а після Ювентуса динамівцям потрібна сатисфакція. При цьому у киян якісна система просування м'яча до штрафного та висока результативність – вони забили 14 голів (більше тільки у Шахтаря). Стільки ж у Олександрії, але статистично і візуально "жовто-чорним" занадто сильно щастило – в кожному матчі забивати по чотири голи підопічні Володимира Шарана не зможуть. Втім, на один у Києві вони сподіватися можуть, адже оборона "біло-синіх" поки що дуже сира.

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Втім, важко робити прогноз, не знаючи реальної сили Олександрії – це її перший матч проти справжнього топа, а попередні перемоги були здобути над кризовими командами, новачками або сирими колективами. Зрештою, ми просто не знаємо, хто готовий до гри, але очевидним є факт нестабільності "жовто-чорних" та слабкість оборони. Для матчу проти нинішнього Динамо це занадто серйозні недоліки. Саме тому варто ставити на перемогу киян.

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