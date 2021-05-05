Абсолютно найкраща команда УПЛ (9 перемог і одна нічия за 10 турів, дострокове чемпіонство) проти клубу, в якого друга найгірша ігрова форма за цей період (лише 6 набраних очок з 30 можливих). Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Маріуполь на "Футбол 24", стартує о 14:00. Теоретично підопічним Остапа Маркевича загрожує навіть виліт, хоча для цього потрібне диво у вигляді поразки Шахтаря від Миная. Кияни 7 разів поспіль били Маріуполь, а вдома тільки двічі втрачали з ними очки, не програвши жодного разу. Утім, ця гра завжди принципова, враховуючи велику кількість орендованих гравців Шахтаря у складі азовців.

Динамо – Маріуполь: анонс і прогноз на матч УПЛ

Луческу поміняв половину стартового складу після погрому Ворскли. Повернулися капітан Сидорчук і найкращий бомбардир Циганков, який не було навіть в заявці на попередню гру. Новий шанс отримали Бойко, Тимчик, Попов і Де Пена. У Маріуполя всі зміни стосуються захисної лінії. У воротах Гальчук замість Кудрика, а в обороні лише Кирюханцев зберіг місце в основі.

Динамо: Бойко – Тимчик, Попов, Забарний, Миколенко – Сидорчук (к), Шапаренко – Циганков, Буяльський, Де Пена – Бєсєдін

Маріуполь: Гальчук – Кирюханцев, Чоботенко, Мампассі, Стасюк – Мишньов (к), Танковський – Горбунов, Бондаренко, Топалов – Кулаков