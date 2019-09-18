Динамо – Мальме: прогноз на матч Ліги Європи

Київське Динамо приймає шведський Мальме в першому турі групового раунду Ліги Європи 2019/20. Який прогноз на гру Динамо – Мальме, підкаже "Футбол 24".

Матч Динамо – Мальме відбудеться 19 вересня в Києві на НСК Олімпійський. Початок гри о 19:55. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Динамо – Мальме, прогноз букмекерів на матч Ліги Європи:

Безвиграшна серія Динамо складає 6 матчів, а в турнірній таблиці УПЛ кияни аж на шостому місці з 13 очками відставання від Шахтаря. Зміна тренера після вильоту з Ліги чемпіонів не допомогла – з Олексієм Михайличенком команда продовжує провалюватися. Віце-чемпіон України стартує в Лізі Європи після поразки від Десни.

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Попри невтішні результати протягом останнього місяця, Динамо підходить до поєдинку з Мальме в статусі фаворита. Авторитетна контора William Hill на домашню перемогу киян виставила коефіцієнт 1.78, а на виграш Мальме – високі 4.6. Нічия – 3.6.

Фахівці Bwin трішки менше вірять в українців, але все одно виділяють команду Михайличенка явним фаворитом – наш успіх оцінюється в 1.8. "Компенсував" це нижчий коефіцієнт на нічию – 3.5. Тріумф шведів на Олімпійському презентований солідними 4.75.

Мальме йде на третьому місці у внутрішній першості – чемпіонат Швеції в розпалі. У неділю перед виїздом до України "блакитні" обіграли Норчепінг, а загалом за 23 тури зазнали лише двох поразок.

Динамо зустрічалося з Мальме у лютому цього року на зборах. Товариський матч завершився нульовою нічиєю. У першому турі Ліги Європи букмекери також прогнозують нерезультативний футбол між цими суперниками. На стандартний тотал більше 2,5 пропонують високий коефіцієнт 2, а на відповідний тотал менше – скромніші 1.75.

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