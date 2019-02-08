Динамо – Мальме: пряма трансляція

Динамо зіграє проти Мальме свій 4-й поєдинок останнього іспанського збору перед відновленням офіційного сезону. Дивіться трансляцію матчу на "Футбол 24".

Сьогодні, 8 лютого, Динамо проведе свій передостанній спаринг на зборах в Іспанії. Суперником киян стане шведський Мальме – перша команда у професіональній кар'єрі легендарного Златана Ібрагімовіча.

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Поєдинок Динамо – Мальме розпочнеться о 15:00 за київським часом.

Нагадаємо, на своєму другому зборі в Іспанії Динамо розгромило ЦСКА, зіграло внічию з Естерсундом та поступилось Нью-Інгленд Революшн. На першому ж команда Хацкевича по одному разу виграла, розписала мирову та програла.

Кияни активно готуються до матчів 1/16 Ліги Європи проти Олімпіакоса, які пройдуть 14-го і 21-го лютого.