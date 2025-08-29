Динамо обіграло Маккабі Тель-Авів (1:0), але вилетіло з Ліги Європи. Відео гола та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Перший матч між Динамо та Маккабі Тель-Авів завершився на користь ізраїльтян з рахунком 1:3. Команді Шовковського потрібно було забити два голи.

Динамо перемогло Маккабі Тель-Авів, але вилетіло з Ліги Європи – з Шапаренком стався курйозний момент

Динамо оформило гол вже на п'ятій хвилині. Герреро відзначився після кутового. Утім, це всі забиті м'ячі, які організували команди.

Хоча Динамо виграло з рахунком 1:0, кияни поступилися 2:3. Підопічні Шовковського виступатимуть в Лізі конференцій, а Маккабі продовжить грати в Лізі Європи.