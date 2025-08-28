У четвер, 28 серпня, Динамо в рамках 4-го раунду кваліфікації другого за силою єврокубка зіграє з ізраїльським Маккабі. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію гри шукайте в цій новині на "Футбол 24".

Матч Динамо – Маккабі Тель-Авів відбудеться сьогодні, 28 серпня. Стартовий свисток на стадіоні Мотор Арені в польському Любліні пролунає о 21:00 за київським часом.

Динамо претендує на хавбека з європейського чемпіонату – доведеться конкурувати з росіянами

Варто зауважити, що першу гру кияни програли ізраїльтянам з рахунком 1:3. Де дивитися Маккабі Тель-Авів – Динамо? Гру в прямому ефірі транслюватиме телеканал "2+2". Також переглянути поєдинок можна на Київстар ТБ.

Стартові склади:

Динамо: Нещерет – Караваєв, Біловар, Михавко, Дубінчак – Михайленко, Буяльський, Пiхальонок, – Ярмоленко, Герреро, Волошин.

Маккабі Тель-Авів: Мішпаті – Ейтор, Камара, Асанте, Ревиво, Джезекель – Перец, Беліч, Сісскоко, Мадмон, Давіда