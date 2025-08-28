Динамо виграло у Маккабі Тель-Авів (1:0) у кваліфікації Ліги Європи, але поступилося за сумою двох матчів 2:3. Результат та огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Підопічні Олександра Шовковського програли першу зустріч з рахунком 1:3. Завдання у киян було досить складним – потрібно було перемагати з різницею у два м'ячі.

Надію подарував Едуардо Герреро вже на п'ятій хвилині матчу. Динамо розіграло кутовий, Піхальонок навісив у штрафний майданчик, а панамець класно замкнув передачу, відправивши м'яч у правий нижній кут. У першому таймі кияни виглядали набагато агресивнішими, ніж у попередніх матчах.

Наступний небезпечний момент прийшов теж після подачі кутового. Михавко вистрибнув вище за всіх, але м'яч пролетів поряд зі стійкою. Кияни були активнішими за суперника, щоправда, у середині таймі підсіли і вже атакували не так гостро. Це дозволило Маккабі двічі змусити нервувати оборону Динамо. Спочатку Нещерет здійснив класний сейв, а потім Михавко грудьми став на заваді м'ячі.

По перерві кияни намагалися контролювати гру і шукати підходи до штрафного майданчика суперника. Утім, нічого путнього не вийшло. Хоча й атаки Маккабі особливої гостроти не мали. На 73 хвилині стався курйозний епізод з заміною Піхальонка на Шапаренка. У Миколи на руці був браслет, який довелося зрізати ножицями, оскільки суддя не дозволяв йому вийти на поле. У підсумку, Шовковський відмовився від ідеї посадити Олександра на лаві. Під кінець гри Шапаренко вийшов все ж на поле.

Таким чином, Динамо за підсумками двох матчів програло Маккабі Тель-Авів з рахунком 2:3. Ізраїльтяни продовжать виступи в Лізі Європи, а Динамо спробує свої сили в Лізі конференцій.

