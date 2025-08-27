Поєдинок Динамо Київ – Маккабі Тель-Авів відбудеться 28 серпня на Арені Люблін у Польщі, початок о 21:00. Перша гра завершилась поразкою киян (1:3) з вилученням Костянтина Вівчаренка.

Динамо придбало права на показ матчу, тож гру покажуть безкоштовно в прямому ефірі на телеканалі 2+2. Також можна подивитись і на Київстар ТБ (за наявності підписки). Варто додати, що в разі перемоги в протистоянні кияни потраплять до основного етапу Ліги Європи, а от у випадку невдачі будуть виступати в основному турнірі Ліги конференцій.

Нагадаємо, Динамо пройшло мальтійський Хамрун Спартанс у другому етапі кваліфікації Ліги чемпіонів, проте в наступному етапі на киян чекав кіпрський Пафос, який і вибив "біло-синіх" у Лігу Європи. Цікаво, що в Маккабі у цій кваліфікації були ті самі суперники: виліт від Пафоса у Лізі чемпіонів та перемога над Хамруном у Лізі Європи.

Динамо у меншості програло Маккабі, пропустивши три голи – кияни близькі до вильоту в Лігу конференцій