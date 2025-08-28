Виліт від Пафоса ще можна було сприймати, як невдалий збіг обставин, помножений на складні умови українського футболу та несподівану силу суперника. Кіпріоти у підсумку дійшли до основного етапу ЛЧ, а киян згубили індивідуальні помилки й тактичні промахи. Доволі цікавий у теорії план Шовковського розбивався об практику.

Маккабі не був і не є сильним опонентом. Його лідера – центрхава Перетца – при Мірчі Луческу не взяли в Динамо через проблеми зі швидкістю. Тель-авівці теж вилетіли від Пафоса й теж виступають на нейтральних стадіонах у Європі. Ізраїльтяни здавалися не такими потужними в пресингу й сильно поступалися в ігровому тонусі.

Можна було очікувати на якісь проблеми чи навіть нічийний результат, однак тотальна декласація українського чемпіона шокувала. Маккабі виграв з рахунком 3:1, а в перші 20 хвилин створив 4 гольових нагоди. Такого жахливого футболу кияни не демонстрували з часів Леоніда Буряка.

Хоча, чесно кажучи, нічого несподіваного не сталося. Усі мінуси, які вилізли назовні у новому сезоні, простежувались ще рік тому. На зборах проблеми загострились, що й не дивно за відсутності кадрового посилення. "Біло-синім" бракує не тільки якісних футболістів, а й тренерів – лишень після поразки від Маккабі клуб додумався взяти відеоаналітика безпосередньо в штаб.

Фіаско у першому поєдинку зробило феєричну розстановку точок. Тепер усе зрозуміло. Тепер немає ніяких надій на співставний клас суперника та типу хороший склад Динамо. Гра українського чемпіона розбирається настільки легко, що навіть Епіцентр відмовляється ставити проти киян "автобус".

Тепер очевидно, що задушити Динамо високим пресингом здатні навіть команди, для яких такий пресинг непритаманний чи пов'язаний з великими ризиками. Достатньо щільно накрити центрхавів і зорієнтувати тиск в напрямку правого ЦЗ – той сам поділиться м'ячем при передачі. І ще треба бігати трішки швидше, ніж пішохід-пенсіонер.

Тепер очевидно, що оборона Динамо неспроможна зберегти ворота "сухими" на міжнародному рівні. За будь-якої комплектації. Помилки занадто кричущі. Центрбеки залишають шпарини в 20 метрів і не бачать, що туди йде пас, а фулбеки просто не відповідають рівню. Вівчаренко не має кросу й пасів, Дубінчак не може обробити м'яч, і обидва безнадійні в єврокубках.

Тепер очевидно, що Динамо може атакувати тільки у вертикальному режимі, атакуючи глибину після 2-3 передач. Тільки тоді створюються моменти. Все, що вимагає довшої й тоншої роботи з м'ячем, спрацьовує тільки в УПЛ – і то раз через два. Суперники це теж розуміють, а тому моментів у динамівців дуже небагато. Пафос так і зовсім залишив Ваната з кількома дотиками до м'яча.

Але футболісти не настільки вже й винні в останніх невдачах. Більшість з них підготовані до УПЛ, де усі недоліки пробачаються. Питання треба ставити до клубу, який свідомо обрав стратегію гри вихованцями та перспективними виконавцями з внутрішнього ринку – і не зміг / не бажав посилюватись, хоча й мав трішки грошей. А тепер ми хочемо, щоб футболісти слабкої УПЛ робили диво в Європі.

Кадрова ситуація

Диво доведеться створювати без Ваната, якого з великою ймовірністю таки продадуть в Жирону. Принаймні, до заявки Владислав не потрапив, але Герреро останнім часом виглядає хорошою заміною. Крім нього, зіграти не зможе Торрес – ну а Вівчаренко пропустить зустріч через дискваліфікацію.

У складі ізраїльтян проблем зі складом немає.

Орієнтовні склади на матч Динамо – Маккабі Тель-Авів

Динамо: Нещерт – Тимчик, Попов, Михавко, Дубінчак – Михайленко – Ярмоленко, Піхальонок, Шапаренко, Кабаєв – Герреро

Маккабі Т-А: Мішпаті – Асанте, Ейтор, Камара, Ревіво – Беліч – Давіда, Сісскоко, Перетц, Давіда – Єгезкель

Прогноз "Футбол 24" – Динамо не виграє

Можливо, Мацей Кендзьорек – новий аналітик у тренерському штабі – покращить футбол Динамо в битві з Маккабі. Завдання не таке й складне. Зіграти гірше, ніж тиждень тому, просто нереально. От тільки це змінить якісний аналіз хоч щось?

Динамо прямо зараз – неконкурентоспроможний на міжнародному рівні колектив і проєкт. Кияни здатні вирішувати завдання тільки на рівні УПЛ. Дуже хотілося б, щоб "біло-сині" сьогодні зібралися й вибили Маккабі на зло скептикам, однак це було б секундне провидіння. Гіпотетичний прохід у ЛЄ не зробить наших центрбеків уважнішими й не виправить мінуси, які існували ще рік тому.

Ізраїльтяни "переїхали" нашого чемпіона в першій зустрічі. Немає жодного логічного пояснення, чому тель-авівці сьогодні мають виглядати гірше за киян. Причому настільки гірше, щоб пропустити тричі й не забити у відповідь. Треба залишатись об'єктивним – підопічні Олександра Шовковського навряд чи виграють і точно вилетять до Ліги конференцій.

