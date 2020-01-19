Динамо – Легія – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Київське Динамо зіграло внічию із польською Легією на зборах у Туреччині. Дивіться відео голів та огляд матчу Динамо – Легія.

Товариський матч 19 січня 2019

Динамо – Легія – 1:1

Голи: Цітаішвілі, 45 – Антоліч, 13

У першому матчі на зимових зборах київське Динамо не зуміло обіграти Легію. Більше того, саме поляки забили першими, а за киян відповів Цітаішвілі.

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Свій наступний матч у турецькому Белеку команда Михайличенка проведе вже завтра, 20 січня, проти Нефтчі. Гра з віце-лідером чемпіонату Азербайджану стартує також о 16:00.