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Динамо – Легія – 1:1 – відео голів та огляд матчу

19 січня 23:09 444 Читать на русском
Динамо – Легія – 1:1 – відео голів та огляд матчу
Динамо – Легія – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Київське Динамо зіграло внічию із польською Легією на зборах у Туреччині. Дивіться відео голів та огляд матчу Динамо – Легія.

Товариські матчі
Динамо
1
1 : 1
1
Легія
16:00 19:01:2020
завершено
 

Товариський матч 19 січня 2019

Динамо – Легія – 1:1

Голи: Цітаішвілі, 45 – Антоліч, 13

У першому матчі на зимових зборах київське Динамо не зуміло обіграти Легію. Більше того, саме поляки забили першими, а за киян відповів Цітаішвілі.

Динамо не виграло перший матч 2020 року – кілька дебютантів, дива Бущана і новий капітан як один з найкращих

Свій наступний матч у турецькому Белеку команда Михайличенка проведе вже завтра, 20 січня, проти Нефтчі. Гра з віце-лідером чемпіонату Азербайджану стартує також о 16:00.

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Динамо Динамо Відеоновини Динамо - Легія Товариські матчі Легія Легія
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