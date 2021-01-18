Динамо і Легія проводять товариський поєдинок. Лідери чемпіонатів України та Польщі відкривають для себе 2021 рік. Онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

Спаринг №5 в історії варшавського та київського клубів. Двобій стартує о 15:00. Дивитись онлайн матч Динамо – Легія можна в цій новині на "Футбол 24" (гру транслює офіційний ютуб лідера УПЛ), а також на каналі "Спорт 1". Кияни ще ніколи не перемагали польських "армійців": по 2 поразки та нічиї у попередніх товариських зустрічах. Наступний матч команда Луческу має провести 21 січня проти Шахтаря Григорчука, однак він опинився під загрозою зриву.

Луческу в Динамо надовго: з яким багажем кияни вилетіли на перші зимові збори

Динамо – Легія: дивитись матч онлайн – трансляція 18 01 2021

Динамо: Бойко – Кендзьора, Забарний, Шабанов, Миколенко – Сидорчук, Гармаш – Циганков, Буяльський, Вербіч – Бєсєдін

Легія: Боруц – Вшолек, Левчук, В'єтеска, Младеновіч – Гвілія, Андре Мартінш, Капустка – Скібіцкі, Лукіньяс, Пекхарт

Відзначаємо велике повернення форварда киян. Артем Бєсєдін через дискваліфікацію не грав з грудня 2019 року. Цікаво, що на більшості позицій у стартовому складі виходять основні виконавці при Луческу, але є деякі цікаві моменти з гравцями, які отримували мало ігрової практики: Бойко у воротах, Шабанов у центрі захисту, Гармаш у середині поля. У Легії з перших хвилин зіграє екс-гравець молодіжної збірної України Валеріане Гвілія.