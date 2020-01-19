Динамо – Легія: онлайн-трансляція першого матчу киян у 2020 році – віце-чемпіон світу та 17-річний дебютант в основі

Динамо і Легія зіграють перший товариський поєдинок киян у новому році. Онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

Лідер чемпіонату Польщі вийшов з відпустки трохи раніше, перемігши румунський Ботошані з рахунком 2:1. Динамо ж тільки починає свій цикл – на першому етапі зборів команду Михайличенка чекають 6 спарингів.

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Уже прем'єрний іспит виглядає досить цікавим – раніше в київський клуб сватали захисника Легії Вєтеску, та й суперник непростий. Перший товариський матч Динамо у 2020 році стартує о 16:00 за київським часом.

Динамо – Легія: дивіться матч онлайн – трансляція 19 січня 2020

Динамо – Легія: дивитись матч онлайн – трансляція 19 січня 2020

Відзначаємо, що у стартовому складі киян Олексій Михайличенко випускає 17-річного дебютанта, центрбека Іллю Забарного, який прийшов з Динамо U-19, а також віце-чемпіона світу 2018 Йосіпа Піваріча – хорват востаннє грав офіційний матч ще 14 місяців тому. Також в основі виходять 19-річний вінгер Цітаішвілі (на місці Циганкова) і нападник Фран Соль, який програвав конкуренцію Бєсєдіну в поточному сезоні.

Склад Динамо: Бойко – Кендзьора, Забарний, Шабанов, Піваріч – Сидорчук – Цітаішвілі, Шепелєв, Шапаренко, Вербіч – Соль