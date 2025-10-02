В середині першого тайму Михавко зіштовхнувся з суперником та впав на газон. Захисник повернувся до гри, але невдовзі пішов з поля для надання медичної допомоги та був замінений. За цей час Крістал Пелас забив гол. Піно подав сферу в напрямку Муньйоса і той головою відправив м'яч у ворота.

Динамо у більшості програло Крістал Пелас у стартовому матчі Ліги конференцій – травма Михавка стала фатальною

Пізніше Нещерет врятував Динамо після удару Соси, а Матета не реалізував вихід віч-на-віч. Вже після перерви Нкетія забив другий м'яч своєї команди після пасу Піно. На 76-й хвилині Соса отримав другу жовту картку, але на підсумок матчу це не вплинуло.

Шовковського треба звільнити з Динамо чи ні: піти не можна залишитися