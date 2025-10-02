У четвер, 2 жотвня, Динамо в рамках 1-го туру основного раунду Ліги конференцій прийматиме англійський Крістал Пелас. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію гри шукайте в цій новині на "Футбол 24".

Матч Динамо – Крістал Пелас відбудеться сьогодні, 2 жовтня. Стартовий свисток на стадіоні Арена Люблін (Польща) пролунає о 19:45 за київським часом.

Динамо – Крістал Пелас: прес-конференція Шовковського – про кадрові втрати, фактор Карпат і шанси з англійцями

Де дивитися Динамо – Крістал Пелас? Гру в прямому ефірі у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Нагадаємо, Динамо вилетіло в Лігу конференцій із кваліфікації Ліги Європи, за підсумками двох матчів поступившись ізраїльському Маккабі Тель-Авів. При цьому динамівці починали свій єврокубковий шлях у відборі Ліги чемпіонів, де програли кіпрському Пафосу. Своєю чергою, Крістал Пелас у плей-офф кваліфікації Ліги конференцій пройшов норвезький Фредрікстад.

Цікаво, що англійці мали виступити в Лізі Європи, але рішенням УЄФА їх понизили до третього за силою євротурніру через акціонера клубу Джона Текстора, який також володіє контрольним пакетом акцій Ліона, що заборонено (французи при цьому залишилися в Лізі Європи).

Стартові склади:

Динамо: Нещерет – Тимчик, Михавко, Біловар, Дубінчак, Тіаре – Яцик, Бражко, Шапаренко – Ярмоленко, Герреро

Запасні: Моргун, Ігнатенко, Вівчаренко, Пiхальонок, Волошин, Буртник, Рубчинський, Шола, Караваєв, Буяльський, Захарченко, Бленуце

Крістал Пелас: Хендерсон – Річадс, Лакруа, Гехі – Уортон, Хьюз, Муньйос, Соса – Камада, Матета, Піно

Запасні: Метьюз, Бенітес, Мітчелл, Сарр, Лерма, Нкетіа, Уче, Клайн, Есе, Канво, Девенні, Кардінес

