Ліга конференцій, 1-й тур

Динамо Київ (Україна) – Крістал Пелас (Англія) – 0:2

Голи: Муньйос, 31, Нкетія, 58

Вилучення: Соса, 76 (Крістал Пелас, друга жовта картка)

"Клуб поніс витрат на 1,6 мільярда": в Динамо розкрили вражаючий бюджет клубу – зарплати, податки та інші платежі

Динамо та Крістал Пелас зустрічались у своїй історії вперше. Цікаво, що англійці мали виступити в Лізі Європи, але рішенням УЄФА їх понизили до третього за силою євротурніру через акціонера клубу Джона Текстора, який також володіє контрольним пакетом акцій Ліона, що заборонено (французи при цьому залишилися в Лізі Європи).

Перший небезпечний момент у матчі створили гості. На 5-й хвилині Муньйос прострілював у штрафний з лівого флангу, але захисникам киян вдалось вибити м'яч на кутовий. Динамо одразу ж огризнулось спробою втекти в контратаку після помилки Піно в центрі поля, однак Герреро не зумів як слід приборкати м'яч і епізод було заграно. Приємно вражала атмосфера на стадіоні – англійські вболівальники з перших хвилин затягнули пісень на підтримку своєї команди.

Згодом Крістал Пелас порушив правила проти Ярмоленка метрів за 30 до воріт. Бражко наважився на удар, але примудрився влучити в одиноко стоячого суперника. Згодом Гехі виконав гостру подачу в центр штрафного – пощастило, що Матета не влучив по м’ячу.

На 15-й хвилині динамівцям вдався серйозний випад до воріт суперника, але після проходу лівим флангом гості зуміли заблокувати простріл у карний майданчик.

В середині тайму Михавко у боротьбі за м'яч у власному штрафному зіштовхнувся головами з суперником і впав на газон. Медикам вдалося підняти на ноги українця, але той ще довго оговтувався від небезпечного зіткнення і, зрештою, змушений був покинути поле. Перебуваючи вдесятьох Динамо пропустило: на 31-й хвилині Дубінчак дозволив м'ячу залетіти собі за спину на лівому фланзі, Піно вирізав діагональ на Муньйоса і той головою відправив сферу у протилежний кут воріт "біло-синіх".

Динамо після пропущеного гола активізувалось, але створити щось небезпечне не вдавалось. Наприкінці першої сорокап'ятихвилинки Піно отримав діагональ з правого флангу і головою скинув м’яч у центр, але там нікого з англійців не виявилося.

За хвилину до завершення першого тайму Пелас ледь не подвоїли свою перевагу: Соса буквально розстрілював ворота Динамо, але Нещерет знову врятував киян. Вже у доданий час Матета втік від українських захисників, вийшов сам на сам і... пробив над воротами. За мить Камада ефектно обіграв Тіаре і Біловара, але удар вийшов занадто кволим.

Після відпочинку Муньйос віддавав пас у штрафний з правого флангу, Піно в один дотик пробивав у сітку, але Нещерет забрав. А потім був другий гол гостей! Піно пошив у дурні Бражка на лівому фланзі й викотив на ближній кут Нкетії, який у дотик переправив сферу в сітку.

На 65-й хвилині Нкетія стріляв з лінії штрафного у дальній кут – Нещерет перевів м'яч на кутовий. Шовковський вирішив освіжити гру, прибравши Яцика і Ярмоленка (останній покидав поле не в найкращому гуморі).

В середині другого тайму Соса влетів шипами у ногу Тимчику і, заробивши другу жовту картку, залишив англійців у меншості. На 89-й хвилині Динамо нарешті завдало ПЕРШОГО удару у площину воріт Пелас – в руки голкіперу. Англійці вже у доданий час могли добивати киян, але знову врятував Нещерет. Перша поразка Динамо в дебютній Лізі конференцій.

Шовковського треба звільнити з Динамо чи ні: піти не можна залишитися