Попередній сезон єврокубків виявився для Динамо провальним. Кияни здобули всього одну перемогу в Лізі Європи, програвши шість матчів поспіль при одній перемозі та нічиїй. Команда посіла 34-ту позицію з 36-ти – втім, тоді у клубі зробили ставку на чемпіонат. Ставка зіграла, однак прорватись у ЛЧ чи хоча б ЛЄ не вийшло. Тепер підопічні Олександра Шовковського виступатимуть у Лізі конференцій.

Динамо – Крістал Пелас: УЄФА призначив суддів на перший матч киян у Лізі конференцій

Київське Динамо починає нову еру разом із титульним партнером – GGBET. Їх об’єднує спільне бачення гарної гри: майстерність, емоції фанів і любов до матчів футболу. Саме з цього народжується GG-досвід, який букмекерський бренд прагне дарувати вболівальникам. "Біло-сині" здатні провести набагато успішнішу кампанію в цьому євротурнірі. Суперники значно слабші, ніж у Лізі Європи, а для виходу в плей-офф треба потрапити хоча б у топ-24. У Лізі конференцій точно назбирається 12 команд, які не є конкурентами для Динамо. Крім того, тренерський штаб має причини відмовитись від ротації складу, випускаючи основу – чемпіонство вже виграли, а після Пафоса й Маккабі необхідно довести, що ганьба у кваліфікації єврокубків була випадковістю.

Щоправда, конкретно зараз доведеться зіграти з третьою командою АПЛ. Між тим, ситуація в УПЛ розвивається таким чином, що міжнародним престижем знову можуть знехтувати. Динамо тричі поспіль зіграло внічию, пропустивши у кожному з поєдинків не менше двох голів – і це при тому, що кияни вели в рахунку. Перестрілку 3:3 з Карпатами ще можна зрозуміти, однак 2:2 з Оболонню та Олександрією шокували вболівальників.

На тлі цих невдач забулося, що Динамо стартувало в чемпіонаті з чотирьох перемог поспіль, три з яких виявились розгромними. Причому Поліссю забили чотири голи – більше, ніж Фіорентина, якій було вкрай важко проти житомирян. Тобто, потенціал у грі "біло-синіх" все ще пристойний. Навіть у трьох останніх турах команда демонструвала прекрасну гру, нічого не дозволяючи супернику, однак так було лишень на окремих відрізках.

Комплекс проблем Динамо, який завадив набрати максимум очок, має систематичний характер. До грубих індивідуальних помилок захисників вже якось звикли, але масштаб лишень зростає. Аби забити у ворота "біло-синіх", необхідно награти всього на 0,6 xG – тобто команда пропускає після 2-3 хороших ударів. І це в рамках УПЛ, де немає Матета чи Нкетії.

Крістал Пелас дуже добре використовує слабкість захисників. Показовою стала перемога над Ліверпулем у попередньому турі – Олівер Гласнер наказав тиснути на Конате як слабшого у парі центрбеків. У зону француза запускали довгі передачі, його висмикували з лінії, а він програвав єдиноборства, підбирання й позиції. Як наслідок, значна частка моментів (а їх було дуже багато) й один із голів пройшли з-під Ібраїма. Сьогодні ж протидіяти доведеться не Конате з Ван Дейком, а Біловару з Михавком.

Матч Динамо та Крістал Пелас відбудеться вже в четвер. А отже, час обрати свою лінію! У цьому протистоянні експерти GGBET надають перевагу суперникам киян з коефіцієнтом 1,6. Нічию оцінюють в 4,12. Перемога Динамо є найменш імовірним варіантом – 5,22. Вмикай поєдинок і тримай свою лінію разом із GGBET – титульним партнером "біло-синіх"!

Коефіцієнти взяті з сайту GGBET․UA станом на 12:30 1 жовтня 2025 року та можуть змінюватися.

Також турбує виживання під пресингом. Пафос і Маккабі продемонстрували неготовність киян працювати під високим тиском – кількість втрат м'яча біля власного штрафного стає космічною. І тут питання не тільки до оборони, а й до загальної ідеї гри.

Цей факт неабияк лякає у контексті протистояння з представником АПЛ, однак конкретно Крістал Пелас не такий вже й страшний у роботі без м'яча на чужій третині. "Орли" мають найнижчу інтенсивність пресингу в Англії, а в шести турах поточного чемпіонату лондонці провели лишень 9 високих відбирань. Лякає тільки, що і Маккабі не можна було назвати командою з визначним пресингом – однак ізраїльтяни побачили слабкість у футболі Динамо й натиснули саме на неї.

Найбільш значущою вразливістю підопічних Олександра Шовковського стала фізична готовність. Неймовірно, але в УПЛ є лишень дві команди з гіршою інтенсивністю гри без м'яча (Олександрія і Верес). Динамо просто вимикається – і за такий футбол карають навіть команди з 12-х позицій УПЛ. Навряд чи хтось не розуміє, що з такою працездатністю у матчі з Крістал Пелас робити нічого.

Пресинг для Олівера Гласнера не є важливим, а от середній блок у схемі 5-4-1 здатний зламати будь-якого гранда. Що і говорити, коли Крістал Пелас вже двічі за сезон переміг Ліверпуль, а крім цього лондонці громили Астон Віллу й стримали Челсі. Дисципліна, компактність і величезний обсяг чорнової роботи всередині цієї побудови зробив Крістал Пелас володарем Кубка Англії й підняв клуб на третє місце в АПЛ.

Наразі "орли" мають всього три пропущених голи в чемпіонаті. За очікуваними показниками їх мало бути 7-8, однак дані цифри все одно відповідають рівню боротьби за топ-5 в АПЛ. За кількістю успішних відбирань команда йде в топ-3 АПЛ – як і за числом вибитих передач суперника у штрафний.

Права вісь – кількість пропущених голів за 90 хвилин. Верхня вісь – кількість допущених ударів на власні ворота за 90 хвилин. Крістал Пелас захищається в АПЛ навіть краще за Арсенал // натисніть, щоб збільшити

Проблеми "орлів" простежуються тільки в ситуаціях 1-в-1, де вдається виграти лишень половину епізодів. Вінгерам Динамо слід пам'ятати про цей факт. Аби зачепитись за очки з Крістал Пелас, доведеться виходити за межі шаблонів.

На щастя, в атакувальному плані у киян можна знайти позитив. Попри всі проблеми, "біло-сині" регулярно забивають два і більше м'ячів – непогано, як для ультразакритого чемпіонату з двоповерховими "автобусами". Тим паче, що реальні голи добре корелюються зі статистикою. Динамо набило аж 15,35 очікуваного гола за сім турів УПЛ.

Щоправда, підопічні Олександра Шовковського найкраще почуваються при грі на просторі. Переважна кількість моментів була створена на контратаках – Рух не міг втримати компактність і погано захищав глибину, Епіцентр сам підставився зі своїми спробами пресингу, а Полісся поплатилося за спробу домінувати на чужій третині. Олександрія й Оболонь теж не можуть похизуватись достатнім рівнем захисників, аби надійно закритись.

А от проти середнього блоку з високою інтенсивністю єдиноборств виникали величезні проблеми. Зокрема, Верес повність перекрив киянам центральні вертикалі – а Крістал Пелас зробить це в декілька разів краще. Англійцям вистачить сил на весь матч, а не на один тайм. Втім, рівень футболістів дозволяв Динамо забивати й у таких умовах.

А от на тлі суперників з інших країн не працювали й фірмові атаки глибини. Матчі проти Пафоса й Маккабі шокували в цьому аспекті – нападника (тоді це був Ванат) вимкнули занадто легко. Хоча у тому ж поєдинку з кіпріотами у Любліні виникали хороші передумови для традиційних проривів за спину. Просто їх або не помічали, або бракувало динаміки.

І все ж – Динамо здатне нормально працювати з м'ячем. Є і великий досвід міжнародних матчів (Крістал Пелас не може цим похизуватись), і награні комбінації (особливо у флангових трикутниках), і зрозумілі ідеї. Далі все залежатиме від виконавської майстерності та концентрації.

Ще одним позитивом для українського чемпіона є статус турніру. Якщо ситуація дозволяє, то англійські клуби навіть Лігу чемпіонів ігнорують – АПЛ завжди в пріоритеті. Про Лігу конференцій годі й говорити. Крістал Пелас здатний дійти до чвертьфіналу з молодіжним складом, тож навіщо давати зайві навантаження Матета, Сарру, Геї, Мітчеллу чи Камаді? Вони тільки-но відмучились з Ліверпулем, а попереду складний виїзд на гру з Евертоном.

Питання тільки в тому, чи виставить основу Олександр Шовковський? Ситуація у чемпіонаті теж непроста. Шахтар вже відірвався на два очки, а на вихідних доведеться зіграти проти Металіста 1925. Харків'яни нещодавно розписали нічию з "гірниками", тож Динамо потрібні свіжі й голодні лідери.

Можливо, саме тому наставник киян після нічиєї з Карпатами зізнався, що досі не розбирав Крістал Пелас? Просто аналіз і особливий режим підготовки мав би бути готовим ще до матчу у Львові. Тут або аналітики не встигають, або ж це свідомий вибір тренерського штабу. Забрати свої очки в Лізі конференцій "біло-сині" ще встигнуть, а от нова осічка в УПЛ може стати фатальною – якщо не для чемпіонських амбіцій, то конкретно для Олександра Шовковського.

Сьогодні й дізнаємось, що для нинішнього Динамо важливіше і чи здатний цей колектив здивувати в позитивному сенсі? Хоча б раз. Вболівальники зачекались на приємні новини, та і футболістам явно не в кайф постійно зазнавати невдач. Хочеться побачити киян злими й готовими до битви – і неважливо, який склад вийде на Пелас.

Кадрова ситуація

Травмовані: Попов, Михайленко, Кабаєв – Дукуре

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Динамо – Крістал Пелас

Динамо: Нещерет – Тимчик, Біловар, Михавко, Дубінчак – Бражко – Волошин, Піхальонок, Шапаренко, Шола – Герреро

Крістал Пелас: Хендерсон – Річардс, Канво, Геї – Муньйос, Х'юз, Лерма, Соса – Нкетія, Дівенні – Уче

Прогноз "Футбол 24" – обидва заб'ють

Звісно, прогноз на перемогу буде відірваним від реальності. Це можливо, але тільки як сенсація. Більш ймовірною є поразка Динамо – по правді кажучи, на неї вказує все. Важко повірити, що "біло-сині" у нинішньому стані здатні бути конкурентними на рівні єврокубків. Особливо проти Крістал Пелас. Для початку треба навчитись дотискати Оболонь.

Але всі погані серії колись завершуються, а Динамо при всіх своїх обмеженнях має певний потенціал. Далеко не найгірший на тлі інших учасників турніру. Підопічні Олександра Шовковського все ще здатні небезпечно контратакувати. Так, вони дуже слабкі у захисті, зате Михавко роздає величезну кількість топових передач – Тарас був залучений до половини голів у чемпіонаті й має хорошу пресу в Європі.

Цікавих футболістів тут вистачає, а Крістал Пелас навряд чи кине в бій усю гвардію. Цей факт дозволяє сподіватись на нічию, але і в неї віриться слабко. Зате "обидва заб'ють" цілком може "зайти" – цей прогноз дійсно здається реалістичним. Для нинішнього Динамо і такий розклад був би непоганим.

Фото: Yurii Yuriev/Global Images Ukraine via Getty Images; Mykola Tys/Global Images Ukraine via Getty Images; скріншоти з "УПЛ ТБ" і "2+2"; графіка "Футбол 24".

"Минулого тижня додому потрапив, 4 дні грав у Counter-Strike": Динамо "згоріло" NAVI – забракло Забарного і Миколенка