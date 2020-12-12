Динамо та Колос розійшлися миром у 13 турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Динамо – Колос на "Футбол 24".

Поєдинок Динамо – Колос став для обох команд завершальним у 2020 році. Перший тайм матчу на стадіоні імені Лобановського не потішив забитими м'ячами, а одразу по перерві Євген Селезньов реалізував 11-метровий удар та вивів Колос вперед.

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Згодом динамівці ще й залишилися в меншості після вилучення Шепелєва, але пізніше склади знову стали рівними – Максименко достроково пішов у роздягальню. Кияни все ж зуміли відігратися – Віктор Циганков забив з 11-метрового, призначеного за фол Євгена Селезньова. Більше того, кияни ще й вийшли вперед. Капітан Динамо оформив дубль, з третьої спроби перегравши неймовірного Волинця. Але тут же Колос забив у відповідь після сольного проходу Антюха та рикошету від Миколенка.

2:2 – Динамо стало "зимовим" чемпіоном України, але вже завтра Шахтар у випадку перемоги над Інгульцем скоротить відставання від "біло-синіх" до одного очка.