Київське Динамо приймає Колос у матчі 13-го туру УПЛ. Склади і посилання на онлайн-трансляцію – у цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Колос, стартує о 17:00. Команда Луческу спробує зберегти лідерство перед зимовими канікулами. Кияни випереджають свого найближчого переслідувача – Шахтар – на три очки. Колос перебуває на 9 місці, однак від зони ЛЄ підопічних Костишина відділяють все ті ж три пункти. Перед завершальним матчем у 2020-му Динамо переграло угорський Ференцварош, гарантувавши собі єврокубкову весну.

Динамо – Колос: анонс матчу УПЛ

Склади команд:

Динамо: Бущан, Миколенко, Сирота, Попов, Кендзьора, Шепелєв, Андрієвський Шапаренко, Жерсон, Циганков, Супряга

Колос: Волинець, Ром, Петров, Максименко, Чорноморець, Мілько, Оріховський, Костишин, Антюх, Ільїн, Селезньов

Динамо – Колос: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ