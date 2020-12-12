Динамо – Колос: стартові склади і онлайн-трансляція матчу УПЛ
Київське Динамо приймає Колос у матчі 13-го туру УПЛ. Склади і посилання на онлайн-трансляцію – у цій новині на "Футбол 24".
Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Колос, стартує о 17:00. Команда Луческу спробує зберегти лідерство перед зимовими канікулами. Кияни випереджають свого найближчого переслідувача – Шахтар – на три очки. Колос перебуває на 9 місці, однак від зони ЛЄ підопічних Костишина відділяють все ті ж три пункти. Перед завершальним матчем у 2020-му Динамо переграло угорський Ференцварош, гарантувавши собі єврокубкову весну.
Динамо – Колос: анонс матчу УПЛ
Склади команд:
Динамо: Бущан, Миколенко, Сирота, Попов, Кендзьора, Шепелєв, Андрієвський Шапаренко, Жерсон, Циганков, Супряга
Колос: Волинець, Ром, Петров, Максименко, Чорноморець, Мілько, Оріховський, Костишин, Антюх, Ільїн, Селезньов
Динамо – Колос: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ
Стартовий склад «Динамо» на матч 13-го туру Favbet Ліги проти «Колоса».#FCDKLive #ДинамоКолос pic.twitter.com/NIgYLMmVEG— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) December 12, 2020