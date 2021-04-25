Команда Луческу має всі шанси стати чемпіоном України за 3 тури до фінішу. Для цього потрібно просто здолати суперника, який на виїзді набрав лише 6 очок в УПЛ, обігравши тільки Минай. Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Інгулець на "Футбол 24", стартує о 17:00. Кияни підходили до гри в гарному настрої. Переможна серія у Прем'єр-лізі налічувала 7 турів. Завдяки ж розгрому на полі Агробізнеса Динамо вийшло у фінал Кубка України, тож може оформити золотий дубль, а з врахуванням Суперкубка – і требл. Інгулець успішно веде боротьбу за виживання. Команда Лавриненка на 3 очки відірвалася від зони вильоту, але за останні 3 поєдинки набрала лише 1 бал.

Динамо – Інгулець: анонс матчу УПЛ

Порівняно з попереднім поєдинком у рамках чемпіонату Луческу зробив 3 зміни. Сидорчук і Шапаренко замінили в центрі поля зв'язку Шепелєв/Андрієвський. Циганков повернувся в основу, витіснивши Караваєва в запас. Водночас, якщо пригадати стартовий склад на півфінал Кубка України проти Агробізнеса, в основі киян відразу 5 нових облич (Де Пена, Бущан, Забарний, Буяльський і Кендзьора).

Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Попов, Миколенко – Сидорчук (к), Шапаренко – Циганков, Буяльський, Де Пена – Бєсєдін

Інгулець: Кринський – Асмелаш, Бен Салем, Семенко, Синьогуб – Коробенко, Бартуловіч (к) – Васін, Козак, Янаков – Шевцов