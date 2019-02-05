Динамо – Естерсунд: пряма трансляція контрольного матчу

Сьогодні, 5 лютого, Динамо зіграє другий контрольний поєдинок на другому зборі в Іспанії. Дивіться пряму трансляцію матчу Динамо – Естерсунд на сайті "Футбол 24".

Динамо на другому навчально-тренувальному зборі проведе контрольний поєдинок проти шведського Естерсунда. Пряма відеотрансляція поєдинку буде доступна на сайті "Футбол 24", а також у Youtube-каналі київського клубу.

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Матч Динамо – Естерсунд розпочнеться о 13:30. Раніше початок поєдинку був запланований на 13:00, проте старт гри було відкладено через технічну проблему у шведської команди, характер якої не уточнюється.

Нагадаємо, у попередньому матчі підопічні Олександра Хацкевича розгромили ЦСКА Софія з рахунком 3:0.