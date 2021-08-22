Динамо в рамках 5-го туру УПЛ приймає Десну. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 5-го туру УПЛ Динамо – Десна розпочнеться о 21:30 за київським часом. Чернігівці виграли всі чотири попередніх поєдинки у чемпіонаті, разом із Шахтарем захопивши лідерство у турнірній таблиці, а кияни внаслідок недавньої нічиї з Інгульцем відстали від сіверян і донеччан на два очки – таким чином, сьогодні чемпіону потрібна лишень перемога. Крім того, у "біло-синіх" є особисті рахунки з підопічними Олександр Рябоконя, адже в чотирьох останніх зустрічах з ними Динамо не відсвяткувало жодної звитяги.

Динамо – Десна: анонс матчу УПЛ

Денис Антюх вперше потрапив у основний склад киян у матчах УПЛ – до цього він виходив з перших хвилин лишень у спариннгах. Телетрансляція пройде на каналі "2+2", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24". Відеотрансляція доступна в цій новині.

Стартові склади

Динамо: Бойко – Кендзьора, Забарний, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Буяльський, Антюх – Гармаш

Запасні: Нещерет, Тимчик, Сідклей, Шепелєв, Де Пена, Караваєв, Лєднєв, Шкурін, Кулач

Десна: Литовка – Сафронов, Цимбалюк, Масалов, Картушов – Арвеладзе, Домбровський – Калітвінцев, Тотовицький, Завійський – Безбородько

Запасні: Мисак, Болбат, Дем'яненко, Селін, Будківський, Дегтьярьов, Шевцов

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