Динамо – Брюгге – відео голів

Динамо приймає Брюгге в матчі-відповіді 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів 2019/20. Дивіться відео голів поєдинку на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Динамо Київ – Брюгге на "Футбол 24", стартував о 20:30 за київським часом. У першій зустрічі в Бельгії господарі перемогли 1:0, відтак киянам потрібно забивати 2 голи і не пропустити жодного, аби пройти у плей-офф кваліфікації ЛЧ 2019/20.

Динамо – Брюгге: онлайн-трансляція матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів

Кияни вдало розпочали та забили вже на 5-й хвилині. Андрієвський перевів на фланг на Вербіча, той запустив у прорив Миколенка. Віталій прострілив на Буяльського, який ударом в дотик відкрив рахунок. 1:0 вже на старті матчу!

Динамо – Брюгге: відео гола Буяльського

Наприкінці першого тайму Брюгге відігрався. Сімон Делі виграв верхову боротьбу після подачі кутового та ударом головою зрівняв рахунок. Тепер киянам слід забивати щонайменше двічі...

Динамо – Брюгге: відео гола Делі

На 50-й хвилині Динамо не без долі везіння вийшло вперед. Вербіч пробив у стійку, а Шепелєв на добиванні опинився саме там, де потрібно. 2:1.

Динамо – Брюгге: відео гола Шепелєва