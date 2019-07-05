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Динамо – Ботошані – 1:1 – відео голів та огляд матчу

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Динамо – Ботошані – 1:1 – відео голів та огляд матчу
Динамо – Ботошані – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Динамо та Ботошані зіграли внічию у контрольному поєдинку. Дивіться відео голів та огляд матчу Динамо – Ботошані.

Товариські матчі
Динамо
1
1 : 1
1
Ботошані
19:00 04:07:2019
завершено
 

Товариський матч

Динамо – Ботошані – 1:1

Голи: Вербіч, 63 – Ашковскі, 43

Динамо з новачками у складі розписало нічию з Ботошані

Вчора, 4-го липня, відбувся перший товариський поєдинок Динамо на передсезонних зборах в Австрії. Суперником стала команда Ботошані. Румуни вийшли вперед наприкінці першого тайму, а ось у другій половині зустрічі Вербіч відновив паритет.

У підсумку – результативна нічия 1:1. Вже сьогодні Динамо зіграє другий спаринг на зборах. Суперником буде австрійський Ваккер, початок матчу – о 19:00 за Києвом.

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Теги
Товариські матчі Відеоновини Динамо Динамо Ботошані Ботошані Динамо - Ботошані
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