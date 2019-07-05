Динамо – Ботошані – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Динамо та Ботошані зіграли внічию у контрольному поєдинку. Дивіться відео голів та огляд матчу Динамо – Ботошані.

Товариський матч

Динамо – Ботошані – 1:1

Голи: Вербіч, 63 – Ашковскі, 43

Динамо з новачками у складі розписало нічию з Ботошані

Вчора, 4-го липня, відбувся перший товариський поєдинок Динамо на передсезонних зборах в Австрії. Суперником стала команда Ботошані. Румуни вийшли вперед наприкінці першого тайму, а ось у другій половині зустрічі Вербіч відновив паритет.

У підсумку – результативна нічия 1:1. Вже сьогодні Динамо зіграє другий спаринг на зборах. Суперником буде австрійський Ваккер, початок матчу – о 19:00 за Києвом.