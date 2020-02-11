Динамо – БАТЕ – 1:1 – відео голів та огляд матчу

У черговому спарингу Динамо не змогло втримати перемогу у матчі проти білоруського БАТЕ. Дивіться відео голів та огляд матчу Динамо – БАТЕ на "Футбол 24".

Товариський матч

Динамо – БАТЕ – 1:1

Голи: Вербіч, 34 – Драгун, 68 (пен.)

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У своєму четвертому поєдинку на другому зимовому зборі в Туреччині кияни зустрічались з барісавським БАТЕ. Володіючи ініціативою на початку матчу "синьо-білі" поступово віддали її супернику і... забили. На 34-й хвилині Томаш Кендзьора прострілив уздовж воріт на Беньяміна Вербіча і словенець у падінні ефектно замкнув у сітку.

По перерві БАТЕ відігралось: Володимир Шепелєв збив у власному штрафному майданчику Станіслава Драгуна і 31-річний захисник збірної Білорусі розвів по різних сторонах м’яч і голкіпера Динамо Бущана.

Як наслідок, нічия, яка стала першою для Динамо в рамках другого тренувального збору – попередні три матчі "біло-сині" виграли з розгромним рахунком.

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