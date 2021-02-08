Динамо переконливо розібралося з БАТЕ в останньому спарингу на тренувальних зборах в Туреччині. Дивіться відео голів та огляд матчу Динамо – БАТЕ на "Футбол 24".

Товариський матч 8 лютого 2021

Динамо – БАТЕ – 5:2

Голи: Циганков, 6, Де Пена, 20, Копитович, 24 (авт.), Дуелунд, 85, Жерсон, 88 – Умаров, 79, Сорока, 87

Динамо: Бущан (Нещерет, 46) – Караваєв (Кендзьора, 46), Забарний (Шабанов, 58), Попов (Сирота, 72), Миколенко (Сідклей, 72) – Андрієвський (Сидорчук, 46), Шепелєв (Шапаренко, 46) – Циганков (Лєднєв, 62), Буяльський (Дуелунд, 72), Де Пена (Жерсон, 46) – Бєсєдін (Супряга, 46).

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Динамо на переможній ноті завершило збір у Туреччині, відвантаживши білоруській команді 5 голів. Ще до перерви БАТЕ пропустив тричі – відзначилися Циганков та Де Пена, а ще один гол віце-чемпіони Білорусі забили у власні ворота.

У другому таймі голів довелося чекати майже до завершення гри, зате їх було цілих 4. За киян забивали Дуелунд і Жерсон, у складі БАТЕ результативними ударами відзначилися Умаров та Сорока. 5:2 – впевнена перемога команди Мірчі Луческу.