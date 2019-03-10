Динамо – Арсенал-Київ: онлайн-трансляція матчу

Динамо приймає Арсенал-Київ у 21-му турі чемпіонату України. Трансляцію київського дербі онлайн дивіться на "Футбол 24"

Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Арсенал-Київ на "Футбол 24", стартує о 17:00 за київським часом. Кияни не грають внічию у рамках УПЛ ось уже 13 матчів поспіль. За цей час команда Хацкевича виграла 10 поєдинків, а 3 програла. Динамо відстає від Шахтаря на 7 очок. Арсенал-Київ лише в минулому турі перервав свою 8-матчеву безвиграшну серію, за час якої "каноніри" набрали аж 1 бал. Однак команда Леонова в будь-якому разі не зможе піднятись з останнього місця за підсумками 21-го туру.

Динамо – Арсенал-Київ: анонс матчу УПЛ

Динамо – Арсенал-Київ: дивіться відео трансляцію матчу 10 березня 2019 онлайн