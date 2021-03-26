Київське і бухарестське Динамо таки проведуть спаринг під час перерви на матчі збірних.

Зустріч відбудеться у запланований час – 27 березня о 17:00, повідомляє офіційний сайт київського клубу.

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Кілька днів тому в складі гостей виявили кількох гравців з коронавірусом, що ставило під загрозу проведення спарингу. Втім, бухарестське Динамо сьогодні прилетить до Києва в обмеженому складі та ізолюється на базі киян. Пряму трансляцію гри можна буде подивитися на телеканалі "2+2", а також на офіційному каналі Динамо Київ у Youtube (із затримкою в чотири хвилини).

Нагадаємо, "біло-сині" вирішили допомогти екс-клубу Мірчі Луческу впоратися з фінансовими проблемами. Усі зібрані кошти з віртуальних квитків підуть на користь "червоних собак".

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