Динамо – Кайрат – 4:0 – відео голів і огляд матчу
Динамо Київ і Кайрат зустрічалися у спарингу в Туреччині. Дивіться відео голів і огляд найкращих моментів поєдинку на "Футбол 24".
Товариський матч
Динамо – Кайрат – 4:0
Голи: Касабулат, 8 (аг), Сирота, 63, Циганков, 74, Кулач, 85
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Рахунок відкрив гравець Кайрата, випадково замкнувши простріл у власні ворота. На цьому гострі моменти у першому таймі завершились.
Після перерви подвоїв перевагу киян Сирота. Третій гол записав на себе Циганков, який ювелірно пробив зі штрафного. Незадовго до фінального свистка Кулач довів рахунок до розгромного 4:0.
Наступний спаринг динамівці проведуть проти латвійської Вальмієри 17 лютого.
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