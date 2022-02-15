Динамо Київ і Кайрат зустрічалися у спарингу в Туреччині. Дивіться відео голів і огляд найкращих моментів поєдинку на "Футбол 24".

Товариський матч

Динамо – Кайрат – 4:0

Голи: Касабулат, 8 (аг), Сирота, 63, Циганков, 74, Кулач, 85

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Рахунок відкрив гравець Кайрата, випадково замкнувши простріл у власні ворота. На цьому гострі моменти у першому таймі завершились.

Після перерви подвоїв перевагу киян Сирота. Третій гол записав на себе Циганков, який ювелірно пробив зі штрафного. Незадовго до фінального свистка Кулач довів рахунок до розгромного 4:0.

Наступний спаринг динамівці проведуть проти латвійської Вальмієри 17 лютого.

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