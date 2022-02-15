Динамо Київ і Кайрат зустрічаються у спарингу в Туреччині. Стартові склади й онлайн-відеотрансляція гри – в цій новині на "Футбол 24".

Черговий контрольний поєдинок "біло-синіх" на зборах. Матч Динамо – Кайрат стартує о 16:00. Це другий спаринг підопічних Луческу на останньому етапі зборів у Туреччині. У першій грі кияни розгромили сербську Інджію з рахунком 4:0.

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Сьогоднішнім суперником Динамо стане Кайрат – триразовий чемпіон Казахстану і бронзовий призер останньої першості. Восени команда грала в груповому турнірі Ліги конференцій, посівши останнє місце у групі з Карабахом, Базелем і Омонією. Підопічні Курбана Бердиєва набрали два очки.

У прямому ефірі матч транслюватимуть канал Динамо TV, а також офіційний клубний канал в YouTube. Онлайн-трансляцію гри можна переглянути і в цій новині.

Динамо – Кайрат: онлайн-відеотрансляція матчу 15 02 2022

Стартовий склад Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Сирота, Караваєв – Андрієвський, Гармаш – Циганков, Буяльський, Вітінью – Ванат.

Стартовий склад Кайрата: Устименко, Астанов, Буранчієв, Баньяк, Касабулат, Гуральський, Крачковський, Сейдахмет, Аликулов, Усенов, Швирьов.