Динамо, Карпати та інші найжорсткіші фейли українського футболу – відеоогляд "ляпів" першої половини сезону

Підбірку кумедних і часто вирішальних помилок в українській першості дивіться на "Футбол 24".

У сучасному надшвидкісному футболі не обходиться без помилок. Удари по своїх воротах, обрізки, автоголи – все це присутнє і в Прем’єр-лізі.

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Тож поки в українському футболі триває зимова пауза, YouTube-канал Football Hub презентував підбірку безглуздих помилок в УПЛ у першій половині сезону.

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