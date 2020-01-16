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Динамо, Карпати та інші найжорсткіші фейли українського футболу – відеоогляд "ляпів" першої половини сезону

16 січня 23:32 494 Читать на русском
Динамо, Карпати та інші найжорсткіші фейли українського футболу – відеоогляд "ляпів" першої половини сезону
Динамо – Шахтар / Фото з відкритих джерел

Підбірку кумедних і часто вирішальних помилок в українській першості дивіться на "Футбол 24".

У сучасному надшвидкісному футболі не обходиться без помилок. Удари по своїх воротах, обрізки, автоголи – все це присутнє і в Прем’єр-лізі.

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Тож поки в українському футболі триває зимова пауза, YouTube-канал Football Hub презентував підбірку безглуздих помилок в УПЛ у першій половині сезону.

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