Динамо із запізненням повернулося в Україну – складний шлях зі Стамбула на недільний матч УПЛ
Непростий графік команди Мірчі Луческу безпосередньо впливає на успіхи команди на полі.
Після стартової зустрічі групового етапу Ліги Європи з Фенербахче, яка відбулася у четвер у Стамбулі, делегація Динамо повернулася до України для підготовки до наступного матчу УПЛ, повідомляє офіційний сайт киян.
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Шлях команди пролягав через Польщу, до якої динамівці дісталися літаком (який спізнився на 3 години), а вже звідти автобусом перетнули польсько-український кордон і зупинилися у Львові. Приїхали не вночі, як планували, а лише в суботу вранці.
Вже завтра, 11 вересня, Динамо проведе на Арені Львів матч 4-го туру УПЛ проти Львова. Початок зустрічі о 17:00.
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