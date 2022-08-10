Бенфіка має хороші шанси цього літа дорого продати ще одного нападника в АПЛ.

Ньюкасл цікавиться форвардом "орлів" Гонсалу Рамушем, повідомляє інсайдер Педру Сепульведа.

Формальний асист Яремчука у відеоогляді матчу Мітьюлланд – Бенфіка – 1:3

Англійці готові зробити першу пропозицію вже найближчими днями, але Бенфіка буде торгувати щонайменше 30 млн євро. Рамуш виграв конкуренцію у Яремчука і став основним нападником лісабонців на початку сезону. Португалець оформив хет-трик у матчі кваліфікації ЛЧ проти Мітьюлланда, а потім додав ще по асисту у двох поєдинках поспіль.

Якщо Ньюкасл оперативно придбає Рамуша, то може допомогти не тільки Яремчуку, а й Динамо. Саме кияни стануть суперником Бенфіки у раунді плей-офф кваліфікації ЛЧ (матчі відбудуться 17 і 23 серпня).

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