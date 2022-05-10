Екс-хавбек Динамо Артем Яшкін не бачить проблеми, якщо гранди УПЛ отримають нове керівництво після війни.

– Була інформація, що Шахтар призупинив виплату зарплат під час війни, Динамо збирається розпродавати гравців. Як ви гадаєте, нашим грандам не загрожує зникнення?

– Я не знаю, наскільки важливими для господарів клубів взагалі залишатимуться команди. Можливо, благодійні матчі – це оглядини, щоб продати гравців. Але це все домисли, ми ж не знаємо, що у головах у власників клубів.

– Динамо та Шахтар зможуть існувати без Суркісів та Ахметова?

– Звісно, ​​зможуть, чому ні. Яка різниця, хто даватиме гроші, головне – щоб ця людина любила футбол. Власники клубів змінюються, і нічого страшного в цьому немає.

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– А якщо Динамо націоналізують?

– Я не можу уявити, щоб держава могла зараз відібрати Динамо у Суркісів. Можна попросити продати або знайти нових інвесторів, це так, але не забирати.

– Давайте ще пофантазуємо щодо можливих тренерів Динамо. Як думаєте, повернення Реброва до Динамо реальне?

– Як тренер шансів немає, тут не буде перспектив. Але не здивуюся, якщо Ребров та Шевченко стануть одними із співвласників клубу, щоб утримати Динамо на плаву, – розповів Яшкін в інтерв'ю FanDay.

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