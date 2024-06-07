Динамо випередило Шахтар у боротьбі за Олександра Піхальонка, а тепер назріває нове трансферне зіткнення.

Обидва українські гранди зробили пропозиції щодо 24-річного нападника Зорі Едуардо Герреро, стверджує адміністратор фан-сайту луганського клубу.

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Динамо запропонувало 1,5 млн (вочевидь, валюти) та двох гравців – Володимира Шепелєва і Олександра Андрієвського. Президент Зорі Євген Геллер нібито хоче 4 млн. Подробиці ставки Шахтаря джерело не розкриває.

Відзначимо, що Герреро в цьому сезоні провів 33 матчі в усіх турнірах, оформивши 13 голів та 4 асисти. За даними Transfermarkt, контракт панамця зі Зорею розрахований до літа 2027-го, а ціна складає 1,2 млн євро.

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