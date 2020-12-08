Формат Юнацької ліги УЄФА було змінено через небажання учасників подорожувати в нинішній ситуації і через складнощі в організації матчів турніру, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Розіграш буде складатися виключно з одноматчевих протистоянь на виліт, які почнуться зі стадії 1/32 фіналу. Турнір стартує 2 березня 2021 року, перше жеребкування відбудеться 27 січня. Завершаться змагання фіналом чотирьох, який 17-го травня розпочнеться у Ньйоні. Вирішальний поєдинок відбудеться 20 травня на стадіоні Коловре.

Учасниками стануть юнацькі команди 32-х клубів, які грали у груповому етапі Ліги чемпіонів, а також чемпіони 32-х найкращих асоціацій у рейтингу УЄФА, які не потрапили до Шляху Ліги чемпіонів. Відповідно, у турнірі візьмуть участь українські Динамо і Шахтар.

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