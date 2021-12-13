Українські гранди провалилися на груповому етапі ЛЧ, але все одно отримали солідні гроші.

Динамо заробило в Лізі чемпіонів 31,34 мільйона євро, а Шахтар – 36,8 мільйона. Виникає логічне запитання: звідки взялися ці гроші, якщо українські клуби на двох не виграли жодного матчу?

Баварія за груповий етап Ліги чемпіонів заробила майже 100 млн євро

Дійсно, за спортивні досягнення Динамо і Шахтар отримали мізер. Кияни – 0,93 млн (за нічию з Бенфікою), донеччани – 1,86 млн (за нічиї з Інтером і Шерифом). Однак є й інші статті доходів, які гарно розкрив Swiss Ramble.

Шахтар і Динамо заробили гарантовані 15,64 мільйона євро просто за потрапляння в груповий раунд Ліги чемпіонів. Відповідно до клубного коефіцієнта (базується на виступах у Європі за останні 10 років) Шахтар отримав ще 19,3 млн, а Динамо – 14,8 млн.

І це ще не все. Наші клуби матимуть додаткові гроші від національного телепулу – суми визначаться згодом.

У Лізі Європи та Лізі конференції клуби отримують на порядок менше. Зоря за потрапляння в груповий раунд Ліги конференції заробила 2,94 мільйона євро. Здобувши дві перемоги та одну нічию, луганці поповнили казну лише на 1,166 млн. А за клубним коефіцієнтом дохід склав 0,712 млн. В сумі Зоря заробила мізерні 4 мільйони та 818 тисяч євро.

Ліга чемпіонів: визначилися всі учасники плей-офф