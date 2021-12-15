"На цьому етапі слабких команд апріорі не буває. Як я оцінюю жереб? Хто б у ньому нашій команді не випав, все одно з кожним доведеться грати. Головними фаворитами кубкового розіграшу є обидва наші флагмани — київське Динамо та донецький Шахтар. Ці команди у чемпіонаті борються за медалі, завжди прагнуть максимальних результатів. Подивимося, як підготуються динамівці, та як підготуємося ми під час зимового антракту.

Бойко – про суперника Динамо в 1/4 Кубка України: "Взагалі байдуже, хто попався"

Які завдання ставляться перед Олександрією у нинішньому розіграші Кубка України? Поки що нічого не обговорювалося. Щодо цього у клубі не розмовляли. Вважаю, що це питання вирішуватиметься не раніше наступного року, напередодні весняної частини сезону.

Раніше перед Олександрією, напевно, ставилося завдання виграти національний Кубок, тому що в цьому разі команда одразу потрапляла до Ліги Європи" – резюмував Гура у коментарі Meta-ratings.

Кубок України: результати жеребкування 1/4 фіналу – Динамо і Шахтар отримали суперників