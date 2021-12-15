"Динамо і Шахтар є фаворитами Кубка України": Гура стримано прокоментував вихід на киян в 1/4 фіналу
Головний тренер Олександрії Юрій Гура не робить трагедії з результатів жеребкування Кубка.
"На цьому етапі слабких команд апріорі не буває. Як я оцінюю жереб? Хто б у ньому нашій команді не випав, все одно з кожним доведеться грати. Головними фаворитами кубкового розіграшу є обидва наші флагмани — київське Динамо та донецький Шахтар. Ці команди у чемпіонаті борються за медалі, завжди прагнуть максимальних результатів. Подивимося, як підготуються динамівці, та як підготуємося ми під час зимового антракту.
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Які завдання ставляться перед Олександрією у нинішньому розіграші Кубка України? Поки що нічого не обговорювалося. Щодо цього у клубі не розмовляли. Вважаю, що це питання вирішуватиметься не раніше наступного року, напередодні весняної частини сезону.
Раніше перед Олександрією, напевно, ставилося завдання виграти національний Кубок, тому що в цьому разі команда одразу потрапляла до Ліги Європи" – резюмував Гура у коментарі Meta-ratings.
Кубок України: результати жеребкування 1/4 фіналу – Динамо і Шахтар отримали суперників