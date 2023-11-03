Динамо і Шахтар вшанували пам'ять Франкова перед стартом Класичного
Гранди українського футболу віддали останню шану культовому українському журналісту Артему Франкову.
Поєдинку 13-го туру УПЛ між Динамо та Шахтарем передували дві хвилини мовчання. Перша традиційно була присвячена загиблим воїнам, які захищали Україну від російських окупантів.
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Натомість другою вшанували пам'ять відомого футбольного журналіста Артема Франкова, головного редактора журналу "Футбол", який помер 30 жовтня у віці 53 років.
Капітани обох команд – Володимир Бражко та Тарас Степаненко – продемонстрували іменні футболки своїх команд із прізвищем "Франков" і номером "53". Окрім того, на поле вийшли діти журналіста – Світлана та Микола, які тримали портрет свого батька.
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