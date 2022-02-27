Динамо і Шахтар разом закликають до єдності у складний для України час.

Українські гранди зробили однакові публікації, забувши про футбольні чвари.

Де Дзербі досі залишається у Києві – благородні мотиви тренера Шахтаря

Емблеми Шахтаря і Динамо поряд стоять під прапором України. Заклик до народу абсолютно правильний: "Сила – в єдності!".

Нагадаємо, 24 лютого режим Путіна віддав наказ атакувати територію України, чим розв'язав ганебну війну. Весь цивілізований світ консолідується проти московського нелюда і підтримує наш народ.

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