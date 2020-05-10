Динамо і Шахтар винні бразильському гранду кругленьку суму

Лідери УПЛ сумарно заборгували за своїх гравців більше 1,5 млн євро.

Палмейрас представив фінансовий звіт за минулий рік. Як зазначено в документі, бразильський клуб, з-поміж інших, очікує виплат за трансфери своїх футболістів і від грандів українського футболу, повідомляє видання Globo Esporte.

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Зокрема, Динамо має виконати останній платіж за 27-річного півзахисника Ча Че у розмірі 6 млн бразильських реалів (близько 954 тисяч євро – прим.). Зазначимо, що бразильський клуб через вимушений карантин, спричинений пандемією коронавірусу, дозволив киянам відстрочити виплату на другу половину року. Цікаво, що Динамо вже встигло продати Че Че в Сан-Паулу за 5 млн євро, однак досі чекає на транш за перехід футболіста (хоча ФІФА зобов'язала бразильський клуб виплатити гроші).

В свою чергу, Шахтар винен за Вітао ще 4,5 млн бразильських реалів (близько 715,5 тисяч євро – прим.). Тут термін погашення заборгованості невідомий. До слова, захисник приєднався до донецького клубу у вересні минулого року – "гірники" заплатили 4 мільйони євро за 60% економічних прав на гравця.

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