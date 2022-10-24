Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) опублікував черговий звіт, який цього разу стосується вихованців футбольних клубів у елітних європейських чемпіонатах.

У випуску №394 аналітики склали рейтинг команд, які підготували найбільше футболістів, що виступають у елітних дивізіонах топ-31 країн Європи (до уваги брався рейтинг УЄФА). Вихованцем клубу вважається футболіст, який провів у команді мінімум три сезони у віці 15-21 рік.

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У топі рейтингу представлені українські гранди – Динамо з Шахтарем. Кияни посіли третє місце – одразу 72 вихованці "біло-синіх" виступають у топ-31 лігах Європи. Шахтар, в активі якого 64 представники, замкнув топ-5, інформує сайт CIES.

На першому місці рейтингу опинився амстердамський Аякс, який виховав одразу 85 гравців. Друге місце у португальської Бенфіки (73 футболісти), а 4 позицію посіло Динамо Загреб – 69 представників.

Якщо брати до уваги лише топ-5 чемпіонатів, у яких виступають футболісти, то тут лідирує мадридський Реал (43 вихованці). Барселоні нарахували 38 гравців, ПСЖ і Ліону – по 34. Замкнув чільну п'ятірку Манчестер Юнайтед – 28 футболістів, які пройшли школу "червоних дияволів", виступають у 5-ти елітних чемпіонатах Європи.

Нагадаємо, в сезоні 2022/23 Шахтар посідає друге місце в УПЛ, вигравши 6 матчів чемпіонату з 7-ми. У Лізі чемпіонів "гірники" набрали 5 очок. Динамо такими успіхами похизуватися не може – лише 8 позиція в чемпіонаті та 4 поразки в 4-х матчах Ліги Європи.

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