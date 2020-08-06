Динамо і Шахтар у топ-25 команд Ліги чемпіонів – культовий FourFourTwo розташував українські клуби поруч

Журналісти FFT порахували кількість очок, які набирали команди від сезону-1992/1993, коли турнір отримав свою нинішню назву. Очки нараховувалися навіть за матчі плей-офф, тоді як кваліфікація не враховувалася.

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Цікаво, що у топ-25 рейтингу потрапили обидва українські гранди – Динамо і Шахтар. Кияни за 110 матчів набрали 117 очок, а "гірники" спромоглися досягти позначки у 118 очок за 93 поєдинки. Такі результати дозволили Динамо і Шахтарю посісти 25-те і 24-те місця відповідно.

Очолив рейтинг мадридський Реал (528 очок), далі йдуть Барселона (512), Баварія (470), Манчестер Юнайтед (410) та Ювентус (343). Повністю увесь рейтпнг можна переглянути за цим посиланням.

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