Динамо і Шахтар ризикують не зіграти в Юнацькій лізі УЄФА – турнір можуть скасувати, – ЗМІ

Турнір між юнацькими командами європейських клубів, найімовірніше, не відбудеться, стверджує Динамоманія. Причиною такого рішення стала пандемія коронавірусу.

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У Юнацькій лізі УЄФА повинні були взяти участь склади U-19 Динамо та Шахтаря. Втім, талантам українських грандів доведеться чекати ще один рік, щоб спробувати свої сили на міжнародній арені.

Нагадаємо, у сезоні 2019/20 юні "гірники" завершили свої виступи на стадії групового етапу, а кияни поступилися одноліткам з Динамо Загреб у 1/16 фіналу.

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