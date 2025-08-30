Динамо і Шахтар отримали календар в Лізі конференцій – кияни стартують проти сенсації Англії
Динамо та Шахтар дізналися точний розклад своїх матчів у основному етапі Ліги конференцій 2025/26.
УЄФА оприлюднив календар матчів основних етапів єврокубків. Українських фанатів найбільше цікавила Ліга конференцій, де виступлять 2 єдині представники країни на міжнародній арені – Динамо та Шахтар.
Календар Динамо у Лізі конференцій 2025/26:
2 жовтня, 19:45 (час київський). Динамо – Кристал Пелас
23 жовтня, 22:00. Самсунспор – Динамо
6 листопада, 22:00. Динамо – Зріньські
27 листопада, 19:45. Омонія – Динамо
11 грудня, 19:45. Фіорентина – Динамо
18 грудня, 22:00. Динамо – Ноа
Календар Шахтаря:
2 жовтня 2025, 22:00. Абердін – Шахтар
23 жовтня 2025, 19:45. Шахтар – Легія Варшава
6 листопада 2025, 19:45. Шахтар – Брейдаблік
27 листопада 2025, 22:00. Шемрок Роверс – Шахтар
11 грудня 2025, 22:00. Хамрун Спартанс – Шахтар
18 грудня 2025, 22:00. Шахтар – Рієка
