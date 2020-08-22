toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ОЛІМПІК - ДИНАМО СЕВІЛЬЯ - ІНТЕР ШАХТАР - КОЛОС ТРАНСФЕРИ

"Динамо і Шахтар можуть бути в тонусі – а решта команд?": Костишин поскаржився на жахливий графік стартових турів УПЛ

08:52 - Читать на русском
"Динамо і Шахтар можуть бути в тонусі – а решта команд?": Костишин поскаржився на жахливий графік стартових турів УПЛ
Руслан Костишин / Сайт Шахтаря

Головний тренер Колоса Руслан Костишин прокоментував поразку в матчі 1 туру УПЛ проти Шахтаря (1:3).

60’ Алан Патрік
69’ Алан Патрік
72’ Євген Волинець
 
Денис Костишин 77’
60’ Алан Патрік
69’ Алан Патрік
72’ Євген Волинець
77’ Денис Костишин

"Можу тільки підтримати своїх хлопців. Знав, що буде важко – у нас підготовка була такою. Це моя відповідальність, я готував команду. Ми не готувалися до Шахтаря, відверто кажу. Вийшли з відпустки лише 10 серпня. Ми два дні тому ще на піску бігали, а сьогодні граємо із Шахтарем! Можна сказати, що цей матч не брали до уваги. Так, хотіли грати гідно, дати бій, проте розуміли, що навіть якби ми перебували в суперкондиціях, з цим суперником важко.

Шахтар – Колос: післяматчева прес-конференція Луїша Каштру

Я хочу сказати про інше. Чемпіонат України, Прем’єр-ліга… Ви назвіть бодай одну країну, де між першим і другим турами 21 день. Я говорю не про те, де між третім і четвертим або четвертим і п’ятим, коли команди вже в тонусі. Як можна розпочати чемпіонат і знову йти у відпустку? Я просто цього не можу пояснити. Розумію, збірні, але… До інших якась неповага? Динамо може бути в тонусі, в них ще Суперкубок, Шахтар у тонусі, в нього була Ліга Європи. А решта команд? Як їм готуватися? Ми команду навантажували, і це видно на полі, що футболісти вже ледве пересували ноги. Просто бігали. Про певні швидкісні дії або різкість гравців не йдеться. Це я як тренер обрав таку підготовку. Хлопців можу лише підтримати, аби вони навіть не засмучувались, що виглядали якось повільно. Вони не можуть зараз бути дуже швидкими, адже навіть у найкращих кондиціях проти Шахтаря все виглядає не надто швидко. Ми знали, на що йшли. Хлопці більш-менш гідно зіграли. Рухаємось далі: для нашої команди чемпіонат починається 12 вересня.

Шахтар – Колос – 3:1 – відео голів та огляд матчу з трьома пенальті для "гірників"

Я не кажу, що ми взагалі не готувалися. Ми готувалися тактично, вивчали Шахтар, проводили теорії. Проте фізично не готувалися. На 30 хвилин нас вистачило – і все. Шахтарю теж було складно після Інтера віднайти якусь мотивацію. Гадаю, тренер суперника для того й поставив основний склад, аби вони знов відчули смак перемоги. Я був упевнений, що гратиме основний склад, і хлопцям на настанові про це говорив. Те, що ми створювали моменти? Можливо, "гірники" повільно входили в гру. Їх теж можна зрозуміти: після всіх матчів Ліги Європи переключитися на чемпіонат України дуже складно. Створювали, молодці, потрібно забивати.

Три пенальті? Я ще не говорив з гравцями щодо фолів. У нас уже ніби були три пенальті – це повторення рекорду. Хто дивився повтори, говорить, що першого пенальті зовсім не було, другий та третій – були. Якщо повтор показує, що пенальті був, то які суперечки?" – цитує Костишина офіційний сайт Шахтаря.

Шахтар – Колос: неоднозначна звитяга фаворита і відбиті пенальті Волинця у "похмільному" матчі УПЛ

blog_ava
Севілья – Інтер: Дніпро не один, рекордне диво у фіналі ЛЄ, майбутній партнер Луніна, герой привіз 3 пенальті поспіль
06:21
9925
Теги
Колос Колос Руслан Руслан Костишин Шахтар - Колос
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
21
хв
Десна
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?