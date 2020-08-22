"Динамо і Шахтар можуть бути в тонусі – а решта команд?": Костишин поскаржився на жахливий графік стартових турів УПЛ

"Можу тільки підтримати своїх хлопців. Знав, що буде важко – у нас підготовка була такою. Це моя відповідальність, я готував команду. Ми не готувалися до Шахтаря, відверто кажу. Вийшли з відпустки лише 10 серпня. Ми два дні тому ще на піску бігали, а сьогодні граємо із Шахтарем! Можна сказати, що цей матч не брали до уваги. Так, хотіли грати гідно, дати бій, проте розуміли, що навіть якби ми перебували в суперкондиціях, з цим суперником важко.

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Я хочу сказати про інше. Чемпіонат України, Прем’єр-ліга… Ви назвіть бодай одну країну, де між першим і другим турами 21 день. Я говорю не про те, де між третім і четвертим або четвертим і п’ятим, коли команди вже в тонусі. Як можна розпочати чемпіонат і знову йти у відпустку? Я просто цього не можу пояснити. Розумію, збірні, але… До інших якась неповага? Динамо може бути в тонусі, в них ще Суперкубок, Шахтар у тонусі, в нього була Ліга Європи. А решта команд? Як їм готуватися? Ми команду навантажували, і це видно на полі, що футболісти вже ледве пересували ноги. Просто бігали. Про певні швидкісні дії або різкість гравців не йдеться. Це я як тренер обрав таку підготовку. Хлопців можу лише підтримати, аби вони навіть не засмучувались, що виглядали якось повільно. Вони не можуть зараз бути дуже швидкими, адже навіть у найкращих кондиціях проти Шахтаря все виглядає не надто швидко. Ми знали, на що йшли. Хлопці більш-менш гідно зіграли. Рухаємось далі: для нашої команди чемпіонат починається 12 вересня.

Шахтар – Колос – 3:1 – відео голів та огляд матчу з трьома пенальті для "гірників"

Я не кажу, що ми взагалі не готувалися. Ми готувалися тактично, вивчали Шахтар, проводили теорії. Проте фізично не готувалися. На 30 хвилин нас вистачило – і все. Шахтарю теж було складно після Інтера віднайти якусь мотивацію. Гадаю, тренер суперника для того й поставив основний склад, аби вони знов відчули смак перемоги. Я був упевнений, що гратиме основний склад, і хлопцям на настанові про це говорив. Те, що ми створювали моменти? Можливо, "гірники" повільно входили в гру. Їх теж можна зрозуміти: після всіх матчів Ліги Європи переключитися на чемпіонат України дуже складно. Створювали, молодці, потрібно забивати.

Три пенальті? Я ще не говорив з гравцями щодо фолів. У нас уже ніби були три пенальті – це повторення рекорду. Хто дивився повтори, говорить, що першого пенальті зовсім не було, другий та третій – були. Якщо повтор показує, що пенальті був, то які суперечки?" – цитує Костишина офіційний сайт Шахтаря.

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