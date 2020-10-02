Динамо і Шахтар дізналися календар групового етапу Ліги чемпіонів – українські гранди розпочнуть з надскладних матчів
УЄФА оприлюднив повний розклад поєдинків групового етапу ЛІги чемпіонів 2020/21.
Серед усіх учасників свій розклад дізналися і українські гранди – Динамо та Шахтар.
1 тур
Динамо – Ювентус (20 жовтня, 19:55);
Реал – Шахтар (21 жовтня, 19:55);
2 тур
Ференцварош – Динамо (28 жовтня, 22:00);
Шахтар – Інтер (27 жовтня, 19:55);
3 тур
Барселона – Динамо (4 листопада, 22:00);
Шахтар – Борусія М (3 листопада, 18:55)
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4 тур
Динамо – Барселона ( 24 листопада, 22:00);
Борусія М – Шахтар ( 25 листопада, 19:55);
5 тур
Ювентус – Динамо (2 грудня, 22:00);
Шахтар – Реал (1 грудня, 19:55);
6 тур
Динамо – Ференцварош (8 грудня, 22:00);
Інтер – Шахтар (9 грудня, 22:00).
Зауважимо, що вже у стартовому турі українські клуби зустрінуться з представниками першого кошика – Динамо прийматиме Ювентус, а Шахтар поїде в гості до Реала.
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